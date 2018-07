Papiercontainer quollen über

Auch beim SSV Reichenbach reichte der Platz im Container nicht aus. © privat

Lautertal.Überquellende Papier-Container und wild abgestellte Kartons sorgten in den vergangenen Tagen für Verwunderung an den Sammelstellen in Lautertal. Bürger, die ihr Papier entsorgen wollten, und Anlieger sahen die Zustände nicht nur mit Wohlwollen.

Am Montagnachmittag und mit rund einer Woche Verspätung wurde nun mit der Abfuhr der Container begonnen. Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens

...

Sie sehen 41% der insgesamt 961 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 04.07.2018