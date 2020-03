Papiercontainer verschwinden

Lautertal.Mittlerweile haben sich alle Vereine, die in Lautertal seither Papier sammelten, dazu entschlossen, auf die stationäre Papierannahme an Containern zu verzichten. Stattdessen sind nur noch Haussammlungen geplant.

Der Schritt hat verschiedene, schwerwiegende Gründe. Zum Einen ist der Papiermarkt zusammengebrochen. Die Abholung des Materials ist für die Bensheimer Firma, mit der die Vereine zusammenarbeiten, wegen hoher Kosten nicht mehr rentabel. Das ist allerdings ein allgemeines Phänomen.

Große Kartons sind das Problem

Der Inhaber einer anderen Firma erklärte vor einigen Tagen, dass der Hauptgrund in China liege. Hatte das asiatische Land seither 130 000 Tonnen Altpapier im Jahr abgenommen, so sind es mittlerweile gerade noch 10 000 Tonnen.

Allerdings wurden die in der Gemeinde platzierten Container auch immer wieder und zunehmend für das Anliefern von großen Kartonagen genutzt. Die können nicht ohne Weiteres gepresst und weiterverarbeitet werden. Viele der Kartonagen wurden von Firmen angeliefert, die allerdings eigentlich dazu verpflichtet sind, solche Abfälle auf eigene Kosten zu entsorgen. Ein weiteres Übel war der Missbrauch der Papiercontainer für die Beseitigung von Schutt und Restmüll.

Die Vereine bitten darum, an den seitherigen Sammelstellen kein Papier mehr abzuladen. Bei den Sammlungen an den Haushalten soll Karton nur in kleinen Mengen bereitgestellt werden, zum Beispiel als Umverpackung des Papiers. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 05.03.2020