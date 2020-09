Papiersammlung der Fußballer

Reichenbach.Die Fußballer des TSV Reichenbach sammeln am Samstag, 5. September, Altpapier in Reichenbach ein. Das Papier sollte ab 8 Uhr, gebündelt oder in Kartons verpackt, gut sichtbar am Straßenrand bereitgelegt werden. Loses Papier kann nicht mitgenommen werden, Kartonagen nur in haushaltsüblichen Mengen. Es sollte auch dringend darauf geachtet werden, dass kein anderer Abfall dem Papier beiliegt.

Mit Rücksicht darauf, dass das Papier auf Lkw gehoben werden muss, sollten die Kartons nicht zu groß und schwer sein. Die letzte Sammlung in diesem Jahr ist für Samstag, 14. November, geplant. Außerhalb dieser Termine stehen Container am TSV-Sportplatz bereit. Auch hier darf kein anderer Abfall abgeladen werden, wie der Verein mitteilt. Es werde immer wieder Plastik, Glas und Bauschutt in den Papiercontainern gefunden. red

