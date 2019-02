Parken wird ein immer größeres Problem

Reichenbach.So wie hier in der Knodener Straße an der Felsenmeerschule in Reichenbach sieht es in fast allen Seitenstraßen in Lautertal aus. Der Verkehr ist fast nur noch einspurig möglich. Stoßstange an Stoßstange stehen die Fahrzeuge.

Das hat zwar eine verkehrsberuhigende Wirkung, führt aber immer wieder zu Stauungen, vor allem wenn der Schulbus unterwegs ist, da es keinen ausreichenden Abstand zum Ausweichen gibt, koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.02.2019