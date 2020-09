Lautern.Die Situation auf dem Parkplatz an der Festhalle in Lautern ist Thema einer Sitzung des zuständigen Ortsbeirats. Der Vereinsring hat beklagt, dass der Festplatz immer stärker von Dauerparkern genutzt wird. Damit fielen Parkplätze für Veranstaltungen in der Festhalle weg.

Der Ortsbeirat macht sich bei seinem Treffen morgen (Freitag) ein Bild von der Lage. Das Gremium trifft sich dazu um 18 Uhr vorder Festhalle. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 10.09.2020