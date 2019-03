Passionsandachten in Lautertal

Lautertal.Schon seit mehreren Jahren treffen evangelische Christen aus Lautertal mehrmals vor Ostern in den Kirchen der drei Gemeinden zusammen, um sich in der Passionszeit auf Karfreitag und Ostern einzustimmen. Mittwochs ab 19.30 Uhr werden drei Passionsandachten angeboten.

Im Mittelpunkt der Reihe steht die Passionsgeschichte – jährlich wechselnd aus der Feder eines der vier Evangelisten. Der erste Gottesdienst ist morgen (Mittwoch) in Beedenkirchen mit Pfarrer Reinald Engelbrecht. Danach folgt am Mittwoch, 3. April, eine Andacht mit Pfarrer Jan Scheunemann in Reichenbach. Am Mittwoch, 10. April, ist der Abschluss mit Pfarrerin Marion Mühlmeier in Gadernheim.

Am Gründonnerstag, 18. April, wird ab 19.30 Uhr, ein Tischabendmahl im evangelischen Gemeindehaus in Reichenbach mit Pfarrer Scheunemann und Prädikant Jürgen Schellhaas angeboten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.03.2019