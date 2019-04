Peter Weimar, Mitglied des Lauterner Ortsbeirats und langjähriges Vorstandsmitglied der SG Lautern, hat seinen 65. Geburtstag im Kreis seiner Familie gefeiert. Trotz des jetzt offiziell erreichten Rentenalters denkt Weimar, dem im Jahr 1997 der Landesehrenbrief verliehen wurde, noch lange nicht daran, sich aufs Altenteil zurückzuziehen.

So ist er weiterhin im Vorstand der SG Lautern, aber auch im Vorstand der SPD Lautertal engagiert. Politisch war er schon früh aktiv und bereits von 1977 bis 1989 Mitglied des Ortsbeirats in Lautern. Diesem Gremium gehört er seit dem Jahr 2006 wieder an, zudem ist er seit 1989 ununterbrochen Mitglied der SPD-Fraktion in der Lautertaler Gemeindevertretung.

Ist er einmal nicht auf Sitzungen zu finden, hält sich der über Jahrzehnte als Fußballer aktive Weimar mit Fahrradfahren fit. Auch verbringt er gerne seine Zeit mit den Enkelkindern und beim Wandern. Zudem ist er langjähriges Mitglied der Vogelschutzgruppe Höhengemeinden, Mitglied im Gesangverein Sängerlust, der Freiwilligen Feuerwehr Lautern und beim DRK Bergstraße. fred/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 03.04.2019