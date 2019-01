Pfarrer Dieter Bauer gestorben

Reichenbach.Einen bleibenden Eindruck hat Pfarrer Dieter Bauer in der Kirchengemeinde Reichenbach hinterlassen. Obwohl er hier nur fünf Jahre lang eine halbe Stelle wahrnahm, blieben besonders seine Predigten und Vorträge in herausragender Sprache und Rhetorik haften. Jetzt verstarb der Seelsorger nach langer schwerer Krankheit im Alter von 72 Jahren. Heute wird er auf dem Bergfriedhof in Auerbach beerdigt. Die Trauerfeier in der Bergkirche beginnt um 13.30 Uhr.

Über 60 Leute hörten im November 2008 Bauers Vortrag im Gemeindesaal zum viel ge- und missbrauchten Begriff der Heimat: „Nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden wird“, zitierte der redegewandte Pfarrer Christian Morgenstern. Das Zitat sei gleich zweifach zutreffend, nämlich bezüglich der Sprache und des Umgangs mit seinen Mitmenschen.

Mit dem Begriff der Heimat seien stark die Herkunft jedes Einzelnen und sein Dialekt verbunden. Heimat sei in erster Linie dort, wo man geboren wurde und seine geschützte Kindheit verbracht habe. Wo man zur Schule gegangen sei und gearbeitet habe. Wo man die Menschen verstehe und von ihnen verstanden werde.

Trotz vielfachen Wohnungswechsels ziehe es auch ihn zurück zu seinem Geburtsort, zum Wohnhaus der Eltern und der Großeltern, zum Ort seiner Kindheit, bekannte Bauer damals. Ihn könne er als Heimat bezeichnen, auch weil er die Sprache der Menschen in Mittelhessen spreche und verstehe.

Auch die Sprache der Odenwälder verstand Dieter Bauer, besonders im Kreis seiner Alterskameraden aus dem Kirchspiel Reichenbach. Als bei einem Treffen des Jahrgangs 1946/47 Prediger Horst Krichbaum ausfiel, zelebrierte Dieter Bauer den Gottesdienst kurzerhand selbst. Natürlich klar akzentuiert, rhetorisch ausgezeichnet und in druckreifem Deutsch. Anschließend war er dabei, als die Gruppe mit dem Lehrer-Ehepaar Prosch zum Hofgut Hohenstein lief, dort eine Bilderausstellung ansah, gemeinsam Kaffee trank und Lebenserfahrungen austauschte. Es war sein letztes Treffen mit den Alterskameraden. he

