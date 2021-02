Pfarrer steigen am Fastnachtssonntag in die Bütt

Lautertal/Lindenfels.Am Wochenende ist Fastnacht. Das fest hat seinen Ursprung bekanntlich in der Religion, und deshalb bieten die Kirchengemeinden in Lautertal und Lindenfels an diesem Wochenende auch Gottesdienste dazu an. Der evangelische Kirchenvorstand Beedenkirchen informiert darüber, dass der Gottesdienst morgen (Sonntag) ab 9.30 Uhr mit Prädikant Jürgen Schellhaas als Präsenz-Gottesdienst gefeiert wird. Aufgrund der begrenzten Platzzahl in der Kirche ist zur Teilnahme eine Anmeldung nötig.

Die evangelische Kirchengemeinde Lindenfels lädt für morgen zu einem Internet-Gottesdienst mit Büttenpredigt von Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig ein, der auch den Valentinstag zum Thema haben wird. Zu sehen ist die Feier auf dem Youtube-Kanal der Gemeinde „Lindenfelser Lichtblick“.

Im Zentrum der gereimten Predigt steht das Hohelied der Liebe des Apostel Paulus aus dem 1. Korintherbrief. Musikalisch gestaltet Andreas Demmel den Gottesdienst unter anderem mit Szenen aus dem „Karneval der Tiere“ des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns, die mit Bildern aus dem Hohelied der hebräischen Bibel unterlegt werden. Die Kameraführung übernimmt Jochen Ruoff.

Morgen gibt es ab 9.30 Uhr auch einen Internet-Gottesdienst aus der evangelischen Kirche Reichenbach, wie das Pfarramt mitteilte.

Die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten hält an ihrem Brauch des Fastnachts-Gottesdienstes fest. Morgen um 10.01 Uhr ist es so weit. Der Vorhang hebt sich diesmal im ehemaligen Gasthaus Raupenstein. Die gastgebende Familie Vollrath und Pfarrer Sebastian Hesselmann wollen noch einmal den Blick in die Gasträume und den großen Saal ermöglichen.

Die Feier wird von dem Fastnachter Tim Strahl am Akkordeon gestaltet, der Filmmusik und andere bekannte Melodien spielt und singt. In der gereimten Bütten-Predigt, an der Pfarrer Hesselmann und Sonja Vollrath mitwirken, geht es um verschiedene Kreuze, die die Menschheit durch das Leben zu tragen hat. Kamera und Regie übernimmt Christian Gärtner. Der Gottesdienst ist auf Youtube unter „Gottesdienst Winterkasten“ abrufbar sowie auf der Seite der Gemeinde. red

Info: kirchspiel-lautertal.de/ gottesdienste youtube.com/kaffeepastor ev-kirche-winterkasten .jimdofree.com

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 13.02.2021