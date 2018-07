Anzeige

Breitenwiesen.Ein Pferdeporträt hatten wir als Fotorätsel für den Juli veröffentlicht und nach dem Standort gefragt. Wer mit dem Auto auf dem Weg nach Knoden an der Abzweigung nach Breitenwiesen vorbeifährt, der kann das gelungene Pferdeporträt direkt am Straßenrand beim Buswartehäuschen entdecken.

Pferdesport und -zucht erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Schätzungsweise leben etwas mehr als eine Millionen Pferde und Ponys in Deutschland. Die überwiegende Mehrheit der Tiere werden für Freizeit und Sport genutzt. Davon werden zehn bis 15 Prozent im Hochleistungssport eingesetzt.

Es gibt heute viermal so viele Pferde in Deutschland wie vor 40 Jahren. Weltweit leben vermutlich rund 60 Millionen Pferde. Einige davon sind auf Lautertals Wiesen zu finden. Wie überall in Deutschland sind es auch in Lautertal überwiegend Frauen, die sich mit den Tieren beschäftigen. koe