Philharmonie Merck kommt im Juni nach Neunkirchen

Neunkirchen.Seit zehn Jahren gastiert die Deutsche Philharmonie Merck regelmäßig in Neunkirchen. Der nächste Auftritt ist am Sonntag, 2. Juni. Das erste Konzert ab 16 Uhr ist jetzt bereits ausverkauft. Für den zweiten Termin um 19 Uhr gibt es noch Karten.

„Die Deutsche Philharmonie Merck präsentiert klassische Musik immer wieder unterhaltsam und hochengagiert. Zudem ist die Akustik in der Cosmas-und-Damianskirche in Neunkirchen einfach beeindruckend, ebenso wie die Nähe, mit der die Künstler ihre Fähigkeiten zeigen“, heißt es in einer Ankündigung.

„An einem schönen Sommertag Musik, Kultur, Natur erleben, den grandiosen Blick von Neunkirchen Richtung Frankfurt, Taunus und die Weinstraße schweifen lassen, bei einem Glas guten Weines sich auf das Hörerlebnis freuen und nicht zuletzt das einzigartige Kuchenbüfett genießen, das Frauen der evangelischen Kirchengemeinde vorbereiten werden: Alles Gründe für eine mittlerweile feste Tradition im Veranstaltungskalender der Deutschen Philharmonie Merck und der evangelischen Gemeinde Neunkirchen.“

Unter der Leitung von Matthias Metzger (Violine) werden geboten:

Antonio Vivaldi: Le quattro stagioni

Ottorino Respighi: Antiche danze ed arie (Suite III)

Yasushi Akutagawa: Triptyque für Streichorchester

Selbst ein so bedeutender Barockmeister wie Antonio Vivaldi, Schöpfer der weltbekannten „Vier Jahreszeiten“, war vor 100 Jahren nur Experten ein Begriff. Zu diesen durfte sich der Komponist Ottorino Respighi rechnen. Er forschte in Bibliotheken und Archiven nach Quellen älterer italienischer Musik.

Mit seinen Bearbeitungen der Werke Vivaldis, Monteverdis oder Tartinis läutete er eine Renaissance der Alten Musik ein –, und er bereitete diese Musik neu auf für den Konzertsaal im Geist seiner Zeit.

So setzte Respighi „Alte Tänze und Weisen für Laute“ des 16. und 17. Jahrhunderts im neoklassizistischen Stil im satten Streichorches-ter-Klang seiner Tage.

Diese Suiten wirken dabei frisch wie am ersten Tag und lassen sich ausnehmend reizvoll mit den originalen Vivaldi-Violinkonzerten des Zyklus „Le quattro stagioni“ kombinieren – und ebenso mit dem „Triptyque“ des Japaners Yasushi Akutagawa. Dieses Werk stammt aus dem Jahr 1953, kurz bevor sich Akutagawa in Moskau dem Kreis um Prokofiev und Schostakowitsch anschloss. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 15.04.2019