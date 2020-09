Pkw prallt gegen Wohnhaus

Lautern. In der Nacht auf Freitag ist in Lautern ein Pkw gegen ein Wohnhaus an der B 47 geprallt. Wie die Polizei berichtete, war der Fahrer aus Heppenheim allein im Fahrzeug. Er wurde bei dem Unfall in seinem Auto eingeklemmt und wurde durch die Feuerwehr befreit. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Nach Polizeiangaben war der Mann alkoholisiert. Er hatte von Gadernheim kommend am Lauterner Ortseingang die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kam von der Fahrbahn ab. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 25 000 Euro geschätzt. Die Höhe des Schadens am Haus muss noch ermittelt werden. red/Bild: Strieder

