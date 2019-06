Pläne zur Destag werden beraten

Lautertal.Bevor die Lautertaler Gemeindevertretung am 13. Juni zu ihrer nächsten Sitzung zusammenkommt, tagen die Ausschüsse. Der Bau- und Umweltausschuss kommt dabei zunächst am Dienstag, 4. Juni, um 19.30 Uhr, im großen Sitzungssaal des Rathauses in Reichenbach zusammen.

Dabei geht es um den geplanten Bebauungsplan für das Destag-Gelände in Reichenbach. Hier ist die Umwandlung des größten Teils des Firmengeländes in Wohn- und Gewerbeflächen geplant. Dazu muss auch der Flächennutzungsplan der Gemeinde geändert werden.

Außerdem wird die geplante Einführung eines Leinenzwangs für Hunde während der Brut- und Setzzeit in Lautertal beraten. Dazu liegt ein Antrag der SPD-Fraktion zur Beschlussfassung vor.

Am Mittwoch, 5. Juni, tagt der Bauausschuss erneut im Rathaus, dann bereits ab 18.30 Uhr. Dabei geht es zunächst um den Bebauungsplan „Im alten Roth“ in Reichenbach. Hier sind die abschließende Beratung und die Verabschiedung der Satzung geplant.

Tourismus und Felsenmeer

Danach wird der Antrag der SPD-Fraktion zur Vereinbarkeit von Tourismus und Naturschutz am Felsenmeer beraten werden. Dazu sind auch die Mitglieder des Tourismusausschusses der Gemeindevertretung eingeladen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 04.06.2019