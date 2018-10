Prachtvoller Blumenschmuck in Reichenbach

Reichenbach.Mit einem Willkommensschild an der Falltorwegbrücke werden die Autofahrer aus Richtung Bensheim freundlich in Reichenbach begrüßt. Noch augenfälliger ist aber der Geranienschmuck an beiden Brückengeländern. Trotz des heißen Sommers haben sich die von Verschönerungsvereinsmitglied Fritz Becker gepflegten neun Kästen toll entwickelt und bis jetzt eine wahre Pracht entwickelt. Beckers Geheimnis ist die tägliche Wässerung, Düngen und natürlich der viele Sonnenschein. Wie man sieht, hat sich der Einsatz gelohnt. koe/Bild: koe

