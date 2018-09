Präsident dringend gesucht

Reichenbach.Ein brennendes Problem für die nächste Fastnachtskampagne des Reichenbacher Kerwevereins (RKV) ist der Sitzungspräsident. Die Suche nach einem solchen beschäftigte den Fastnachtsausschuss bei einer Sitzung.

Alles andere sei schon fast in trockenen Tüchern, berichtete dabei Saskia Hebel. So möchte man wieder vier Sitzungen im Saal des Gasthauses Zur Traube in Reichenbach anbieten. Vorgesehen sind als Termine der 22. und 23. Februar sowie der 1. und 2. März (jeweils Freitag und Samstag).

Der Kartenvorverkauf wird am Sonntag, 11. November, um 11.11 Uhr ebenfalls in der „Traube“ starten.

Auch wenn schon einige Programmpunkte – wie Männer- und Damenballett – feststehen, ist der RKV offen für weitere Beiträge. Es werden Gäste aus Lindenfels und eventuell Elmshausen erwartet. Außerdem soll es eine Mini-Playback-Show geben.

Motto steht schon fest

Zuerst müsse aber noch das Präsidentenproblem gelöst werden. Überlegt wurde auch ein Moderatoren-Team als Alternative.

Auch für die Aufgaben der Funkenmariechen sucht der RKV noch Bewerberinnen. Einigen konnte sich der Verein bereits auf das Motto für die Sitzungen: „Viva las Reischeboch“. koe

