Praktisches Pilzseminar

Reichenbach.Bei drei Exkursionen der Kreisvolkshochschule zeigt ein Experte, wie man Pilze erkennt und erklärt, wie man sie zuordnet und die wichtigsten Arten präzise bestimmt. Teilnehmer lernen Speise- und Giftpilzarten an ihren natürlichen Standorten kennen. Mitzubringen ist ein Körbchen zum Sammeln.

Die erste Exkursion ist am Sonntag, 15. September, in der Zeit von 10 bis 15.15 Uhr. Das Exkursionsgebiet liegt in einem Umkreis von etwa 30 Kilometern. Die Anfahrt erfolgt vom Treffpunkt aus mit dem eigenen Auto unter Bildung von Fahrgemeinschaften. Die weiteren Termine werden beim ersten Treffen vereinbart. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz am ALDI-Markt in Reichenbach. red

Info: Weitere Informationen und Anmeldungen unter kvhs-bergstrasse.de Bei der Anmeldung sollte man die E-Mail-Adresse angeben.

