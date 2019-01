Preise für Luchstauben und Ringschläger

Winterkasten.20 Aussteller führten bei der Lokalschau des Rassegeflügelzuchtvereins Winterkasten ihre Tiere den versierten Preisrichtern vor. Mit dabei waren zwei Nachwuchszüchter, die dabei durchaus erfolgreich waren.

In diesem Jahr waren insgesamt 100 Hühner und 115 Tauben in die Käfige eingesetzt worden. Wie in den Jahren zuvor waren die Hühner im Feuerwehrhaus zu sehen, die Tauben wurden im

...