Proben für die Weiberfastnacht laufen

Reichenbach.„Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt um bei den Proben für die kommende Weiberfastnacht einzusteigen“, meint Waltraud Meckel, die Vorsitzende des Frauenchors Reichenbach. Sie hofft auf weitere Mitstreiterinnen bei den Vorbereitungen.

Unter der musikalischen Leitung von Gerhard Pfeifer trafen sich Sängerinnen zu einer ersten Chorprobe in den Räumen der Feuerwehr in Reichenbach. Dort treffen sich die Damen jeden Mittwoch um 20 Uhr. „Auch andere Talente, die am 28. Februar im Saal des Gasthauses Zur Traube zum närrischen Treiben beitragen wollen, können sich bei mir melden oder bei unserer Singstunde hereinschauen“, so Meckel weiter, die sich sicher ist, dass es im Dorf noch viele unbekannte Talente gibt.

Die Karten für die schon fast legendäre Reischebescher Weiberfastnacht waren schneller vergriffen, als sie gedruckt werden konnten. Dieses Mal steht die launige Veranstaltung unter dem Motto „Fit for Fun“. fred/Bild: fred

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.11.2018