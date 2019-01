Projektchor in Beedenkirchen nimmt seine Proben wieder auf

Beedenkirchen.Nachdem die und Sänger des Projektchors Beedenkirchen den Januar noch genutzt haben zur Erholung von den intensiven Probenphasen für die Advents- und Weihnachtsprojekte, treffen sie am Dienstag, 29. Januar, um 19 Uhr im Gemeindehaus Pfarrscheuer wieder zusammen, um sich mit einem Chorkino-Abend locker und zwanglos auf die Projekte dieses Jahres einzustimmen.

Die Chormitglieder stellen dazu ein reichhaltiges Buffet zusammen. Getränke gibt es vom evangelischen Kirchenvorstand als Dankeschön für die Beiträge des Chores zu einem abwechslungsreichen Gemeindeleben. Am Dienstag, 5. Februar, beginnen die Proben. Treffpunkt ist immer um 19.30 Uhr in der Pfarrscheuer Beedenkirchen.

Zunächst wird dabei ein Gospelkonzert in der Kirche unter dem Titel „Sing Alleluja“ am Sonntag, 31. März, ab 18 Uhr vorbereitet. Danach wird die Vorbereitung auf die musikalische Gestaltung des Konfirmations-Gottesdienstes am Pfingstsonntag, 9. Juni, in Angriff genommen.

In der zweiten Jahreshälfte sind ein Tagesausflug zum Kloster Maulbronn mit Besuch des Deutschen Musikautomaten-Museums im Barockschloss Bruchsal vorgesehen sowie am Samstag, 19. Oktober, ein weltlich-musikalischer Musikabend mit einigen der von Franz Schöggl komponierten humorvollen Variationen über die „Forelle“, das wohl bekannteste Kunstlied des Komponisten Franz Schubert.

Willkommen sind neue Singbegeisterte, besonders in den Stimmlagen Tenor und Bass. Jeder kann mitmachen, der gerne singt, Vorkenntnisse sind nicht nötig. Der Start zu einem neuen Projekt ist eine ideale Einstiegsgelegenheit. Einen Proben-Terminplan für die Zeit bis zu den Sommerferien gibt es in der ersten Probe. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.01.2019