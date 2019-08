Projektchor startet nach den Ferien

Beedenkirchen.Nach den Sommerferien steigt der Projektchor der evangelischen Kirchengemeinde Beedenkirchen wieder in die Arbeit ein. Probenbeginn mit Chorleiterin Andrea Gulden ist am Dienstag, 13. August, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus Pfarrscheuer.

Als Nächstes steht am Samstag, 26. Oktober, ab 19 Uhr ein Auftritt an unter der Überschrift „Heiterer Forellenabend“, dem am ersten Advent, 1. Dezember, die Beedenkircher Stuwwemussig ab 16 und ab 19 Uhr folgt.

Willkommen sind neue Singbegeisterte, besonders gern gesehen in den Stimmlagen Tenor und Bass. Jeder kann mitmachen, der gerne singt. Kenntnisse sind nicht nötig, die Chorleiterin bringt den Sängern alles bei, was sie können müssen.

Einen genauen Terminplan für die Zeit von August bis Dezember gibt es in der ersten Probe oder auf Wunsch per E-Mail. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 08.08.2019