Reichenbach.Ein 23 Jahre alter Mann aus Bensheim ist am frühen Samstagmorgen auf dem Weg zur Arbeit beraubt worden. Der Radfahrer wurde gegen 4.45 Uhr am Marktplatz in Reichenbach vom Rad gestoßen. Der Räuber, der zwischen zwei parkenden Autos gewartet hat, griff nach dem Geldbeutel in der Hosentasche und stahl 20 Euro, wie die Polizei berichtete.

Nach der Tat entfernte sich der Unbekannte Richtung Elmshausen. Der Überfallene verletzte sich nach beim Sturz vom Fahrrad leicht am Fuß. Der Täter hat eine schmale Statur und ist etwa 1,80 Meter groß. Er trug dunkle Kleidung und eine Basketballkappe. red