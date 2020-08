Rätsel um Bilder zur Kerb von 1948

Elmshausen.Eigentlich sollte in Elmshausen an diesem Wochenende groß gefeiert werden. Wegen der Corona-Krise wird die Party aber deutlich abgespeckt. Der Kerwebaum wurde gestern aufgestellt und das Spektakel per Video ins Internet übertragen, eine Party oder einen Ausschank war nicht geplant.

Erst am Sonntag, 16. August, gibt es in Elmshausen wieder eine Veranstaltung, die ebenfalls live übertragen wird. Ab 13 Uhr halten Kerweparrer Florian Geschwind und Mundschenk Bianca Jäckel die Kerweredd. Alle Interessierten können die Ansprache auf Facebook und Instagram verfolgen. Um doch in Kontakt zur Bevölkerung zu kommen, wird im Anschluss die Kerwejugend durch den Ort fahren und Freibier verteilen. Dies geschehe nach einem bestimmten System und auch ganz im Sinne der herrschenden Hygiene-Regeln, versicherten die Veranstalter. Rico Bravo wird den kleinen Umzug musikalisch begleiten.

Lehre bei der Destag

Auf Bildern von der Kerb aus dem Jahr 1948 sah das alles noch ganz anders aus. Sie stammen aus dem Fotoalbum von Friedrich Jöckel, der selbst darauf zu sehen ist. Auf einem weiteren Bild ist Willy Hartmann erkennbar. Aber wer waren die anderen Kerweborschen?

Friedrich Jöckel war in Elmshausen im Jahre 1925 geboren und lernte bei der Firma Destag Steinmetz, im Jahre 1948 kehrte er aus der englischen Kriegsgefangenschaft nach Hause, als Fallschirmjäger war er bei den Kämpfen um das Kloster Monte Cassino im Einsatz und geriet dort im Mai 1944 in britische Gefangenschaft. Er wurde in ein Gefangenlager nach Ägypten gebracht, aus dem er 1948 im Alter von 23 Jahren zurückkehrte.

Da Friedrich Jöckel bereits 1996 verstarb, kann vielleicht ein Leser Informationen über die anderen jungen Männer auf den Fotos geben. Einer der Kerweborschen hält eine selbstgebastelte Kamera in der Hand auf der man „Welt im Film“ PK 48 lesen kann. red/tn

