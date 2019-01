Rätsel um Knodener Anwesen gelöst

Knoden.Zahlreiche BA-Leser beteiligten sich an der Lösung des Rätsels um die Postkarte „Gruss von der Knodener Höhe“ von 1922 aus dem kleinen Lautertaler Ortsteil (BA vom 12. Januar). Für die meisten stand fest, dass es sich um das Anwesen Sauer in der Knodener-Kopf-Straße handeln müsse. Vergleicht man die alte Abbildung mit dem neuen Foto, so erkennt man deutlich die Übereinstimmung der Fachwerkstruktur, der Fensterabstände und der Kelleröffnungen. Anstelle der Ausgangstür befindet sich heute ein großes Fenster. Die noch existierende alte Scheune ist von diesem Aufnahmestandort durch den neuen Anbau nicht mehr zu sehen. koe/Bilder: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 26.01.2019