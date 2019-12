Rainer Scheffler singt Blues

Elmshausen.Mit einem Akustik-Konzert will sich der Bensheimer Musiker Rainer Scheffler am Samstag, 7. Dezember, ab 19.30 Uhr im Nibelungen-Kunst-Palast in Elmshausen bei all denen bedanken, die ihm während seiner schweren Erkrankung in den letzten acht Monaten zur Seite gestanden haben.

Mit Akustik-Gitarre, Mundharmonika und Gesang bietet der Künstler nach monatelanger krankheitsbedingter Zwangspause eines seiner schon traditionellen rund zweistündigen Konzerte mit Traditional-Folksongs, Blues und Liedern unter anderem von Bob Dylan und Bruce Springsteen. Der Eintritt ist frei. Parkplätze gibt es am Sportplatz in Elmshausen. red

