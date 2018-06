Anzeige

Ein Höhepunkt ist die Nibelungenring-Rallye. Die nächste Rallye findet am 20. Oktober statt. Viele Helfer werden dafür benötigt, ohne die so eine Veranstaltung nicht machbar wäre. Hier sind neben den Streckenposten die OMC-Damen zu erwähnen, die morgens in aller Frühe Brötchen belegen und Hunderte Helferpakete schnüren. An Fastnacht, beim Kerweumzug oder an der Jahresabschlussfeier sind sie nicht mehr wegzudenken. Natürlich kommt bei ihnen auch der Spaß nie zu kurz und so freuen sie sich jedes Jahr im Frühjahr auf ihren Ausflug.

Auch die Männer lassen an einem Wochenende im Jahr ihre Motorräder stehen, wenn sie zum Herrenausflug aufbrechen. Für die Kleinen engagiert sich der OMC mit Aktionen wie dem Jugendfahrradturnier und der Warnwesten-Übergabe an Erstklässler in verschiedenen Grundschulen. koe

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.06.2018