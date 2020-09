Raser machen den Grünen Sorgen

Staffel.„Es tut gut zu sehen, dass das wichtige Thema Verkehrssicherheit in Staffel nun auch von den parlamentarischen Kollegen erkannt wird“, freut sich Frank Maus, Fraktionsvorsitzender der Grünen Liste Lautertal (GLL): „Nachdem wir das Thema vor einem halben Jahr in der Öffentlichkeit benannt und angeschoben haben, wurde es kürzlich auch von der CDU-Fraktion als relevant eingestuft.“ In wenigen Tagen werde sich nun der Ortsbeirat Beedenkirchen damit beschäftigen. So komme nun hoffentlich Schwung in dieses Thema. Die Grünen seien überzeugt, dass sich einiges zum Schutz der kleinen und großen Einwohner Staffels, aber auch der vielen Pferde bewegen muss.“ Die GLL hätten sich seit Monaten mit der Thematik beschäftigt und wollten ihre Vorschläge dazu im Ortsbeirat präsentieren, der kommenden Dienstag tagt.

Als einen der neuralgischsten Punkte sehen die Grünen nach wie vor den Ortseingang aus Richtung Kuralpe an. „Man muss nicht selbst in Staffel wohnen, um zu sehen, welches Gefahrenpotential von dieser Rennstrecke ausgeht, die von Balkhausen über eine lange abschüssige Gerade nach Staffel hineinführt. Aufmerksame Fahrer können beobachten, wie sehr sich Pkw- und Motorradfahrer von dieser Straße verführen lassen. Nicht wenige fliegen nach Staffel hinein, statt angemessen zu fahren“, so die Grünen in ihrer Pressemitteilung. In der häufig überhöhten Geschwindigkeit sehen sie denn auch die größte Gefahr, welche in Staffel zu beobachten ist.

Gefährliche Situationen

Dies sei aber nicht der einzige Stein, der dem kritischen Beobachter dort im Magen liege, merken die Grünen an. Die Durchgangsstraße sei mehreren Punkten problematisch. Artan Oseku, ebenfalls Mitarbeiter der grünen Ortsgruppe, bringt Weiteres auf den Punkt: „Wer sich an verschiedenen Tageszeiten zu Fuß durch Staffel bewegt, bemerkt zum Beispiel, dass sich die Fußgänger entlang der Durchfahrtstraße quasi ohne Gehweg bewegen müssen. Der Untergrund ist ohne Befestigung und entwickelt gerade in der nassen und frostigen Jahreszeit ein rutschiges Gefahrenpotenzial. Vor dieser Situation sollten wir nicht länger die Augen verschließen.“

Die zugesagte Bushaltestelle auf der Südseite Staffels solle nach Meinung der Grünen ebenfalls zügig realisiert werden. Manchmal gleiche es einem „Horrorfilm“, wenn man dort beobachte, wie Schulkinder auf der Fahrbahnmitte einsteigen müssen, weil auf der anderen Seite keine Haltestelle vorhanden ist. Da müsse man stets durchatmen, wenn der Bus weiterfahre, ohne dass ein ungeduldiger Autofahrer zum Überholen angesetzt und damit die Kinder gefährdet habe.

„Es mag vielleicht auf den ersten Blick unpopulär sein, wenn man sich für Tiere als Verkehrsteilnehmer einsetzt“, so Fraktionsmitglied Olaf Harjes. „Wer Staffel jedoch kennt, weiß, welchen großen Anteil die Pferde dort am Dorfgeschehen haben. Sie sind einfach typisch für Staffel und müssten natürlich die Möglichkeit haben, unbeschadet mit ihren Reitern und Pferdewirten morgens zu ihren Weiden und abends zurück in den Stall zu gelangen.“ Hier gelte es ebenfalls, eine tragfähige Lösung zu identifizieren. Die Grünen hätten hier beobachtet, dass es mindestens zwei Knackpunkte im Kontext der Pferde gibt. Zum einen müsse die Fahrbahnüberquerung sicherer und zum anderen auch das Laufen an der Straße möglich werden, ohne dass man ständig Angst haben müsse, dass das Pferd einen Ausreißversuch unternimmt, weil die Autos fast hautnah vorbeifahren.

Die Grünen hoffen nun auf einen regen und konstruktiven Austausch im Ortsbeirat. Man werde konkrete Ideen vorschlagen, welche sich eignen, um die Probleme spürbar zu entschärfen. Rechtliche Expertise habe man sich ebenfalls eingeholt. „Wir möchten gerne im Schulterschluss mit den Kollegen anderer Gruppierungen Lösungen finden“, so die Grünen. Aus diesem Grunde habe man Ortsvorsteher Hartmut Krämer auch schon vorab signalisiert, dass man „einen Korb voll konstruktiver Projektideen“ mitbringe, die es dann zu beraten gelte. red

