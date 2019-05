Realistisches Übungsszenario am Striethteich

Elmshausen.Die jährliche Übung der DLRG Heppenheim hat jüngst am Striethteich in Elmshausen statt. Im Einsatz waren 15 Einsatzkräfte der DLRG inklusive der Übungsleitung, zwei Komparsen sowie Mitglieder des Verschönerungsvereins Elmshausen (VVE), welche die Übung unterstützten, Arbeiten am Teich verrichteten und für das leibliche Wohl der Einsatzkräfte sorgten.

Das Übungsszenario sah vor, dass nach einer längeren Unwetterperiode der Ablauf des Striethteichs mit Unrat verstopft sei, weshalb der Damm zu brechen drohe und die unterhalb des Teiches gelegenen Grundstücke gefährde. Da die Einsatzkräfte des Lautertaler Feuerwehren in anderen Einsätzen gebunden und die Bemühungen des VVE zur Teichsicherung vergebens gewesen sei, sei gegen 18 Uhr die DLRG angefordert worden.

Aufgabe für die Einsatzkräfte war es zunächst, den Ablauf des Teiches freizulegen und den Teich selbst von angeschwemmten Unrat sowie Wildwuchs zu befreien um den Wasserablauf wieder zu gewährleisten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort waren bereits mehrere engagierte und interessierte Bürger vor Ort.

Zum Einsatz kamen zunächst zwei Taucher, die Verstopfungen am Ablauf beseitigten sowie, ein Schlauchboot einschließlich Besatzung, um angeschwemmtes Material zu bergen. Im weiteren Verlauf des Szenarios wurde festgestellt, dass zwei jugendliche Helfer des VVE bei den Pflege-, Sicherungs- und Reinigungsarbeiten am Teich seit mehreren Stunden vermisst werden. Die Mitglieder des VVE und Eltern der Jugendlichen waren sehr besorgt weil die bisherige eigene Suche ergebnislos verlief. Einer der Jugendlichen litt an Diabetes und brauchte dringend sein Insulin.

Bergung mit dem Boot

Das DLRG gliederte unverzüglich die Einsatzkräfte um und setzte ein zusätzliches Team für den Sucheinsatz ein. Zügig wurden die beiden Jugendlichen, ein Junge und ein Mädchen, auf der Insel im Teich gefunden. Der Junge lag am Boden, seine Freundin war verzweifelt und wusste sich nicht mehr zu helfen. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte und des Rettungssanitäters wurde festgestellt, dass der Junge in Folge einer Unterzuckerung zusammengebrochen war und seine Freundin unter Schock stand, zusätzlich waren beide total unterkühlt. Nach dem Erstbefund und der Stabilisierung der Vermissten wurden sofort Bergungsmaßnahmen eingeleitet. Die Bergung erfolgte mithilfe eines Rettungsboots. Der herbeigerufene Notarzt stellte fest, dass die beiden Vermissten nach der Bergung auf dem Weg der Genesung sind und keine bleibenden Schäden zu erwarten sind.

Zwischenzeitlich lief die Freilegung des Teichablaufes und des Teichgeländes weiter, dabei wurde auch der Wildwuchs auf der im Teich befindlichen Insel zurückgeschnitten und entfernt. Übungsende war gegen 22 Uhr. Die Einsatzkräfte stellt fest, dass das Freilegen von Verstopfungen an wassertechnischen Einrichtungen nach Unwettern problembehaftet ist. Wenn die Kräfte der örtlichen Feuerwehr gebunden sind und zusätzlich Rettungs- und Bergungseinsätze dazukommen sind die Kapazitäten des DLRG schnell ausgeschöpft. Insgesamt wurde von Einsatzkräften, Helfern und Zuschauern die Übung als realitätsnah mit hohem Trainingseffekt für DLRG, Rettungsdienste und Feuerwehr dargestellt.

Positiver Nebeneffekt der Übung für die Lautertaler Bürger war die Bergung von mehreren Kubikmetern angeschwemmten Materials und von Wildwuchs aus dem inneren Teichgelände. Die im Teich vorhandene Insel ist jetzt wieder einsehbar.

Lautertaler Bürger könnten sich Gedanken darüber machen, wie zukünftig der Platz auf der Insel gestaltet werden soll und sich persönlich einbringen.

Ernst gemeinte und realistische Vorschläge würden von der Gemeinde Lautertal oder den Verschönerungsverein Elmshausen gerne entgegengenommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das DLRG Heppenheim hat zum Striethteich in Elmshausen ein ganz besonderes Verhältnis. Als Konsequenz aus einem tragischen, tödlichen Unfall eines Lautertaler Jugendlichen im Winter 1984 im Striethteich wurde die Wasserrettung des DLRG Sektion Heppenheim aufgebaut und eingerichtet.

