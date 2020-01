Regenwürmer machen den Sportplatz unbespielbar

Lautern.Auf dem Lauterner Rasen-Sportplatz fühlten sich im Herbst zahlreiche Regenwürmer wohl. Die Schäden an der Rasenfläche führten dazu, dass Training und Spielbetrieb stark eingeschränkt waren. Am Ende hat sich das Problem auch in der Vereinskasse niedergeschlagen, wie bei der Hauptversammlung der Sportler zu erfahren war. Denn im Sporthaus ruhte deswegen der Wirtschaftsbetrieb.

