Reger Austausch über klimaneutralen Strom

Raidelbach.Klimawandel, erneuerbare Energien, Abfallvermeidung – all dies sind Themen, die nicht nur in Deutschland von Interesse sind. Dies zeigte sich jüngst bei einem privaten Besuch von Professor Shamsundar aus dem indischen Bundesstaat Karnataka in Gadernheim. Shamsundar ist Leiter des indischen Instituts für erneuerbare Energien (NIE CREST) in Mysore und zurzeit mit seiner Ehefrau Suma zu Gast bei Doloris und Wolfgang Hechler im Lautertal. Bei dem Ehepaar Hechler ist seit Anfang Juni auch deren Tochter Smitha zu Gast, die im Rahmen ihres Studiums zur Diplom-Bauingenieurin bei einer Firma in Lorsch ein Auslandspraktikum absolviert, Bis zum Diplomabschluss werden sich dann noch weitere zwei Semester im südindischen Mysore anschließen.

Mit dem Ehepaar Hechler verbindet die Familie Shamsundar eine langjährige Freundschaft, die im Jahr 2008 durch ein dreimonatiges Studien-Praktikum von Tochter Margit Vogel (Hechler) in Mysore im Rahmen ihres Studiums zur Diplom-Energiewirtin zustande gekommen war.

Professor Shamsundar, der kurz vor der Jahrtausendwende auch zwei Jahre in Deutschland studiert hatte und inzwischen in seiner Heimat selbst Studenten in Maschinenbauwesen unterrichtet, war beim Fachsimpeln mit Wolfgang Hechler auf einen Filmbeitrag über den vollautomatisierten Hof des Agrarbetriebswirtes Thilo Krichbaum aus dem Lautertaler Ortsteil Raidelbach aufmerksam gemacht worden und sofort hellauf begeistert von der innovativen Führung des Hofes. Schnell kam über seinen Gastgeber ein Kontakt und kurzfristig auch ein Besichtigungstermin mit Eigentümer Thilo Krichbaum zustande, auf dessen Hof zurzeit 320 Kühe und einige Kälber untergebracht sind.

Weiteres Treffen geplant

Besonders beeindruckt war der Professor natürlich von der Erzeugung erneuerbarer Energien, seinem Spezialgebiet. Wird doch auf dem Krichbaum-Hof aus dem Kuhdung Biogas erzeugt. Thilo Krichbaum erklärte seinen Gast in gutem Englisch die Funktionen und Besonderheiten seiner Anlagen, woraus sich für beide Seiten eine interessante Diskussion entwickelte.

Allerdings verfolgt man in Indien einen anderen Ansatz für die Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien als hierzulande. Während in Deutschland die Zielrichtung der Ausstieg aus der Stromerzeugung durch Atomenergie ist, bieten dagegen die erneuerbaren Energien in Indien eine Chance, Strom überhaupt in ländliche Gegenden zu bringen. Ein Ausstieg aus der Atomkraft ist dort bisher nicht geplant.

Krichbaum und Shamsundar wollen sich diesen Monat noch einmal in Raidelbach treffen, um weitere Gespräche zu führen. Die Fotovoltaikanlagen auf Krichbaums Hof könnten dann das Thema sein.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 22.07.2019