Reichenbach.Der Spielplatz in den Vier Morgen in Reichenbach soll so schnell wie möglich wieder in Betrieb gehen. Bürgermeister Andreas Heun sagte in der Sitzung der Gemeindevertretung, zuvor müssten aber die Regressforderungen einer Anliegerin geprüft werden. Die beklagt, dass von dem Spielplatzgelände aus Wasser auf ihr Grundstück drückt, das die Kellerwände ihres Hauses beschädigt. Heun rief dazu auf, das Thema nicht für politische Auseinandersetzungen zu benutzen.

Die GLL hatte vor kurzem in dieser Zeitung beklagt, dass die Mehrheit von LBL und CDU bei der Spielplatz-Sanierung immer noch nichts unternehme. Dies hatte einen Leserbrief der früheren CDU-Gemeindevertreterin Heidi Kinzel zur Folge, die daran erinnerte, dass das Problem schon in der Zeit hätte gelöst werden können, als SPD und GLL in der Gemeindevertretung noch eine Mehrheit hatten.

Beschwerde einer Anliegerin

Heun sagte, die Forderung nach Schadenersatz der Nachbarin – die in Lautertal politisch tätig ist – müsse erst geprüft werden, bevor auf dem Gelände etwas unternommen werden kann. Die Anliegerin hatte sich mit der Gemeinde eigentlich bereits darauf verständigt, einen Teil des Spielplatzgeländes zu kaufen, um darauf selbst für eine Ableitung des Wassers zu sorgen. Im Rahmen des Bürgermeister-Wahlkampfes im Sommer hatte das für eine heftige Auseinandersetzung gesorgt. SPD und Grüne hatten den Vorwurf erhoben, die Nachbarin wolle billig an Bauland kommen – obwohl das Grundstücksgeschäft unter der Leitung des damaligen SPD-Bürgermeisters Jürgen Kaltwasser ausgehandelt worden war. In der Folge hatte der Gemeindevorstand seinen Beschluss zum Verkauf aufgehoben. Nun sollte noch einmal geprüft werden, ob die Beschwerden der Anliegerin zu recht bestehen.