Reichenbach feiert seine Kerb

Reichenbach.Die Vorbereitungen für die Reichenbacher Kerb gehen in die Endrunde. Nun trafen sich die Mitglieder der Kerwejugend zu letzten Besprechungen und zum Verteilen der Handzettel und Plakate.

Die Kerb wird vom 24. bis zum 27. August gefeiert werden. Drei Live-Bands haben zugesagt. Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Sektbar am Marktplatz, einen Bierausschank zugunsten der Kinderkrebshilfe und Räuberbraten- und Grindkoppessen geben. Gefeiert wird in und an der TSV-Halle, im Brunnenstübchen und im Gasthaus Zur Traube.

Am Sonntag, 26. August, läuft die Kerb zur Hochform auf: Ein Umzug und die Kerweredd von den Kerweparrern Lukas Külper und Felix Meyer gehören dazu. Die Bewohner und Gäste des Falltorweges werden gebeten, am Sonntagmittag wegen der Zugaufstellung keine Fahrzeuge am Straßenrand zu parken.

Um leichter rangieren zu können, beginnt die Aufstellung der Bulldogs und großen Fahrzeuge bereits um 12.45 Uhr, die Fußgruppen werden ab 13.30 Uhr erwartet. Der Umzug dann um 14 Uhr. Bis etwa 16 Uhr ist in Reichenbach mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. jhs/Bild: jhs

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.08.2018