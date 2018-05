Anzeige

Reichenbach.Gleich an zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen wurde in der evangelischen Kirchengemeinde Reichenbach die Konfirmation gefeiert. Nach der ersten Gruppe mit 18 Konfirmanden am 8. Mai waren es nun sechs Jugendliche, die im festlichen Gottesdienst ihr Taufversprechen bestätigten und von Pfarrer Jan Scheunemann gesegnet wurden.

Unser Bild zeigt (von links): Tanja Richter, Nils Koob, Lars Rybakov, Marius Eckel, Marcel Klippel, Pfarrer Jan Scheunemann sowie René Klippel. tn/Bild: Neu