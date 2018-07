Anzeige

Auch als im Laufe der Jahre die Bandmitglieder wechselten, blieb Jens Never2Late immer treu. Gerade wegen der widrigen Bedingungen war es seiner Mutter Christa wichtig, dass er bei den regelmäßigen Band-Auftritten – am Vatertag beim SSV-Sportplatz, beim Sommerfest im Wohnheim Buchenhof in Kolmbach und im SSV-Heim in Reichenbach – dabei sein konnte. Schon Tage zuvor ist Jens freudig aufgeregt, und es ist für ihn eine große Sache, dass er während des Auftritts zwischendurch mal den Bass anfassen und die Gitarren zupfen darf. Wenn Jens die Ansage für den nächsten Song macht, lacht er und ist glücklich.

Nachdem Heinz Degenhardt im vergangenen September gestorben ist – ein Tiefschlag für die Band wie für Jens – hat sich seine allgemeine Situation verschlechtert. Beim Hoffest bei Klaus Schwinn (Eier-Klaus) in Zell konnte Jens Degenhardt nicht dabei sein, als Never2Late mit ihrem Musik-Marathon Stimmung machte.

Geld für eine Therapie

Jens Degenhardt benötigt zur Verbesserung seines Gesundheitszustandes zweimal im Jahr eine spezielle Heilbehandlung, eine sogenannte Atlastherapie, die ein Facharzt in Freiburg für jeweils eine Woche durchführt. Die Therapie kostet 3000 Euro – Geld, das die Krankenkasse nicht zahlt und die Mutter von Jens Degenhardt nicht alleine aufbringen kann. Jens, der in einer betreuten Wohngemeinschaft der Nieder-Ramstädter Diakonie wohnt, macht dank dieser Therapie immer wieder Fortschritte.

Die Therapie lockert seine Spastik, er fühlt sich danach wie befreit und bekommt die Motivation, neue Dinge zu lernen. So ist es ihm möglich, in der Werkstatt mitzuhelfen und am Computer leichte Arbeiten zu verrichten. Jens übt auch gerne an der Gitarre.

Freier Eintritt

Das Open-Air Konzert von Never2Late am Samstag, 14. Juli, soll eine Benefiz-Veranstaltung für Jens sein. Die Wirtin des SSV-Heims stellt dafür den Platz vor dem Haus am Seifenwiesenweg kostenfrei zur Verfügung. Der Eintritt ist frei.

Eine Bühne wird aufgebaut werden und Zelte, damit das Publikum auch bei Regen im Trockenen bleibt. Notfalls kann in das Vereinsheim des Reichenbacher Sportvereins ausgewichen werden.

Unter dem Motto „Uns geht es gut“ sorgt die Band für gute Laune mit Pop, Rock, Oldies und Hits. Beginn ist um 19 Uhr.

Never2Late besteht aus Achim und Wolle (Gitarre), Ernie (Bass), Dieter (Keyboard), Phil (Schlagzeug) und dem Gesangstrio Geli, Tami und Frankie. ee/fp

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.07.2018