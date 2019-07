Reichenbacher Schützen traten in die Pedale

Reichenbach.Ins Pfälzer Bergland führte ein Vereinsausflug der Reichenbacher Schützen. Nach der Anreise in Eigenregie traf man sich in Wolfstein im Hotel. Am nächsten Morgen ging es mit dem Bus zum Draisinen-Bahnhof nach Altenglan.

Hier hatte Organisator Christian Rausch bereits Draisinen gebucht, so dass jeder seinen Platz auf den Schienenfahrzeugen fand. Dann startete die Fahrt nach Staudenheim. Auch wenn es mit dem Überholen nicht so richtig klappen wollte, erreichte die Gruppe nach rund 40 Kilometern, diversen Zwischenstopps und einem ausgiebigen Mittagessen am späten Nachmittag ihr Ziel.

Die Rückfahrt zum Hotel erfolgte mit Bus und Bahn. Nach dem Abendessen saßen die Schützen noch lange in gemütlicher Runde beisammen. Auf dem Heimweg wurde noch das Kalkbergwerk am Königstein besichtigt. Bei der eineinhalbstündigen Führung durch die Stollen nahmen die Schützen interessante Eindrücke von der schweren Arbeit unter Tage mit nach Hause. koe/Bild: Peter

