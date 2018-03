Rekord-Rede von Heun zum Krisen-Haushalt

Die Gemeindevertretung traf sich am Donnerstag in Gadernheim. Die Sitzung stieß auf großes Interesse bei den Bürgern. © Funck

Lautertal.Der Mann kann reden: Bürgermeister Andreas Heun hat am Donnerstagabend den ersten Rekord in seiner noch kurzen Amtszeit gebrochen: Eine Stunde lang erläuterte der Verwaltungschef den Lautertaler Gemeindevertretern den Haushaltsplan 2018 und die allgemeine Finanzlage der Gemeinde. Die längste Einbringungsrede, die es in Lautertal je gegeben haben dürfte.

Aber es sind ja außergewöhnliche

...

Sie sehen 8% der insgesamt 5257 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.02.2018