Rettig ist der häufigste Name in Lautertal

Lautertal.Zuerst nannten sie sich Retgin, dann Retgen, später Rettich oder Rettig. Seit dem Jahr 1500, seit dem Menschen auch auf den Dörfern einen Zunamen tragen mussten, gibt es in Lautertal den Namen Rettig. Er war und ist der häufigste Name im Tal und wird aktuell in den Online gestellten Kirchenbüchern fast 1000 Mal aufgeführt.

Zu den bekanntesten Namensträgern zählte in Reichenbach Peter Rettig, der frühere „Amme-Bäcker“. Er stellte im Eck bis 1998 seine Backwaren her, fuhr sie zu den Kunden, oder verkaufte sie aus seinem kleinen, an den meisten Samstagen überfüllten Laden. Im Dorf kannte ihn jeder.

Viele bekannte Vertreter

In Gadernheim dürfte Metzgermeister Walter Rettig einer der bekanntesten Träger des hier so oft vorkommenden Namens sein. In Elmshausen sind Gerhard und Manfred Rettig vom gleichnamigen Radio- und Elektrogeschäft wohl die meistgenannten Rettigs. Und im kleinen Breitenwiesen ist es sicher Landwirt Kurt Rettig, der vor (fast) jedem 24. Dezember Weihnachtsbäume und Weihnachtsgänse verkauft.

Die meisten Rettigs gibt es in den Online-Kirchenbüchern überraschend jedoch mit 233 Eintragungen in Schannenbach. Dies dürfte aber auch mit den Veränderungen im Datenschutz zusammenhängen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Namen aus der Höhengemeinde wirkte das Datenschutzgesetz nur begrenzt, so dass Gadernheim mit später eingestellten 224 Rettigs auf den Zweiten Platz verdrängt werden konnte. Ihm folgt Reichenbach mit 205 Personen.

Hechler auf dem zweiten Platz

Insgesamt sind von den rund 30 000 ehemaligen Lautertaler Bürgern bis etwa zum Jahre 1880 rund tausend mit dem Namen Rettig aufgeführt, bis heute dürften es über 1500 sein. In der Namensrangliste folgen die Hechlers mit 631. Sie werden mit 255 besonders oft in Beedenkirchen genannt, danach folgen Elmshausen mit 110 und Reichenbach mit 70. Wie die Nachkommen der Familien Rettig trafen sich auch die Hechlers schon mehrfach zu Familientreffen.

Knapp hinter ihnen folgen in der Häufigkeit ihrer Vorfahren die Familien Minck oder Mink mit 621. Sie kamen besonders oft mit 312 in Reichenbach und mit 111 in Beedenkirchen vor. Nummer vier in der Rangliste sind die Familien Krichbaum, Kriechbaum oder Kriegbaum, der wohl älteste Name im Tal. Sie brachten es auf 551 Nennungen, darunter mit 191 in Reichenbach am häufigsten, gefolgt von Elmshausen und dem Dorf Hohenstein.

Mit den Reimunds und 414 Nennungen landet besonders Beedenkirchen mit alleine 283 auf Lautertaler Ebene auf Platz fünf. Ihnen folgen Kaffenberger (387), Müller (385), Jährling (300), Seeger (283) und Beutel (266).

Die Sesshaftigkeit der Odenwälder machen einige Besonderheiten in den Ortsteilen deutlich. So liegen die Namen Reimund und Hechler in Beedenkirchen mit deutlichem Vorsprung vorn. Rechnet man die zum Kirchspiel zählenden Dörfer Staffel und Wurzelbach, sowie das ehemals zu Nieder- oder Ober-Beerbach zählende Schmal-Beerbach hinzu, kommen die Hechlers auf fast 400 Seelen und übertrumpfen noch die Reimunds. Dagegen liegen in Elmshausen Rettig, Hechler und Kaffenberger nahezu gleichauf. In Gadernheim gibt es mehrere oft vorkommende Namen, die es auf Lautertaler Ebene nicht in die Spitzengruppe geschafft haben oder gar nicht vorkommen wie Wiener, Wolf, Mohr und Ziegenfuß/Zehfuß. Während der Hohenstein von den Krichbaums dominiert wurde, lagen in Lautern die Rettigs vor den Horns, die 76 Mal aufgeführt sind.

In Reichenbach fallen die 197 Mal genannten Familien Essinger auf, die es in den anderen Lautertaler Ortsteilen aber höchst selten gab. Erschwert haben die Vergleiche der unterschiedliche Beginn der Aufzeichnungen von Geburten, Trauungen und Sterbefälle. So begann im Kirchspiel Reichenbach und somit auch für die Filialorte Elmshausen, Hohenstein, Lautern, Gadernheim, Raidelbach, Knoden und Breitenwiesen das Kirchenbuch bereits in 1579, in Beedenkirchen dagegen erst in 1652.

Problematisch bleiben zudem noch so manche Eintragungen. Da damals nur wenige Lautertaler Lesen und Schreiben konnten, wurden manche mündliche Angaben auf dem Standesamt schon mal falsch verstanden und auch eingetragen, in Extremfällen kamen dadurch sogar Geschwister zu unterschiedlich geschriebenen Zunamen.

