Rettungswagen besichtigt

Gadernheim.Die Gadernheimer Löschzwerge hatten Besuch vom DRK Lautertal. Simone Eckel und Claudia Pfeifer kamen mit dem Rettungswagen ans Feuerwehrhaus.

Nach der Begrüßung des DRK-Teams ging es schon los: Im Schulungsraum wurde den Kindern genau erklärt, was alles mit dem Rettungsdienst zu tun hat – von Notruf absetzen bis hin zur Rettungskette. Im Anschluss wurde den Löschzwergen kindgerecht die stabile Seitenlage erklärt. Alle durften es auch selbst einmal ausprobieren. Danach ging es in den Rettungswagen, der den Kindern ebenfalls genau erklärt wurde. Die Löschzwerge waren erstaunt, was dort alles mitgeführt wird. Rettungstrage, Pulsoximeter, Sauerstoffmaske und Tragestuhl durften ausprobiert werden.

Mit vielen neuen Eindrücken endete das Treffen, und die Kinder konnten eine Menge neu Gelerntes mit nach Hause nehmen. Die nächste Löschzwerge-Stunde steht im Zeichen der Fastnacht. Die Kinderfeuerwehr trifft sich dazu am Mittwoch, 27. Februar, um 17 Uhr im Gerätehaus. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.02.2019