Riedanschluss ist offiziell vollzogen

Elmshausen.Der Anschluss der Gemeinde Lautertal an den Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost in Einhausen ist gestern offiziell vollzogen worden. Am Vormittag wurde in Elmshausen die Übergabestation eingeweiht, über die das Wasser aus dem Bensheimer Netz nach Lautertal gepumpt wird.

Der sogenannte Riedanschluss war in Lautertal seit fast 40 Jahren ein politisches Thema. Bald nach der Gründung

...