Rückzugsort aus Paletten und Fichten

Subtropische Temperaturen hielten die Kinder bei den Pfadfindertagen nicht vom Bau ihres Baumhauses ab. © Derigs

Reichenbach.Das gemeinsame Bauen eines Baumhauses stand im Rahmen der Lautertaler Ferienspiele auf dem Programm der Pfadfindergruppe der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Reichenbach. Am Ende der sechswöchigen hessischen Schulsommerferien sägten, hämmerten und schraubten 25 Mädchen und Jungen an drei Nachmittagen auf dem Wiesengelände neben dem Gemeinschaftshaus in der Friedhofstraße. „Wir sind jetzt zum

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2878 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 06.08.2018