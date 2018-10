Ruheplatz im Höllacker in Reichenbach soll bald fertig sein

Reichenbach.Der Rastplatz am Ende des Höllackerweges in Reichenbach, der seit dem vergangenen Jahr vom Verschönerungsverein Reichenbach (VVR) gestaltet wird, geht seiner Vollendung entgegen.

Das Projekt am Ende eines beliebten Spazierweges könnte der Begegnung der Generationen dienen. Mehrere Bänke sollen zum Verweilen einladen und falls es mal wieder regnet, so VVR-Ehrenvorsitzender Albrecht Kaffenberger, könnten Kinder an einem kleinen Wasserlauf spielen. Der KMB-Bauhofservice lieferte einen gespendeten Baumstamm, der zum Balancieren genutzt werden soll.

Außer Albrecht Kaffenberger waren Philipp Degenhardt, Eberhard Mößinger, Fritz Becker, Friedrich Krichbaum und Hans Meier tätig, um das Gelände von altem Stacheldraht, Brombeerhecken und Wildwuchs zu befreien.

Drei Bäume wurden bereits gepflanzt, die allerdings noch mit dem seit Wochen zu trockenen Wetter zu kämpfen haben. Insgesamt soll die Anlage so naturnah wie möglich gestaltet werden. koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 16.10.2018