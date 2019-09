Lautertal.Thorsten Schäfer-Gümbel hat in dieser Woche sein Landtagsmandat und damit den SPD-Fraktionsvorsitz niedergelegt. Er war 16 Jahre Mitglied des hessischen Landtags, zehn Jahre davon als Fraktionsvorsitzender.

In dieser Zeit war „TSG“ mehrfach in Lautertal, wie auf unserem Bild bei einer Veranstaltung in der Heidenberghalle in Gadernheim zusammen mit dem früheren SPD-Fraktionsvorsitzenden Heinz Eichhorn. red/Bild: SPD

