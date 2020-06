Schäfer halten die Hilfe des Landes für zu gering

Lautertal/Lindenfels.Das Wolfsmanagement des Landes Hessen kommt bei den Weidetierhaltern nicht gut an. Vor wenigen Tagen kritisierte der Vorsitzende des Odenwälder Schäferverbandes, Bernd Keller, in dieser Zeitung die zögerliche Linie der Landesregierung bei Hilfen für die Tierbesitzer. Kreisbeigeordneter Karsten Krug, für die Umwelt- und Jagdbehörde im Landratsamt in Heppenheim zuständig, musste sich bei einem Gespräch mit Matthias Michel aus Aschbach nun ebenfalls Kritik anhören.

Michel hält im Nebenerwerb seit vielen Jahren rund 30 Mutterschafe und betreibt Nachzucht. Krug, der für die SPD zur Landratswahl im nächsten Jahr antritt, wies darauf hin, dass seit kurzem Gerd Reischert als sachkundiger ehrenamtlicher Helfer für Wolfsrisse im Kreis Bergstraße Ansprechpartner für alle Themen rund um das Raubtier ist. Reischert sei vom Land Hessen bestellt worden. Vorbeugende Maßnahmen und Informationsveranstaltungen mit ihm seien geplant.

Matthias Michel bemängelte das Wolfsmanagement des Landes Hessen. Zwar will die Landesregierung den Wolf wieder in Hessen ansiedeln und stellt bei Wolfsrissen Entschädigungen für die betroffenen Tierhalter in Aussicht. Außerdem gewährt es Unterstützung zum Beispiel bei der Anschaffung von Schutzzäunen. Aber, so der Schäfer: „Die finanzielle Unterstützung ist zu gering.“ Zudem böten die Schutzzäune nach den Vorgaben aus Wiesbaden keinen Schutz. Auch nach der Aufstellung der vom Land geförderten Zäune werde es zu Wolfsrissen kommen, ist sich Michel sicher.

Ansprüche auf eine Entschädigung gibt es dem Fachmann zufolge jedoch nur, wenn auch ein ausreichender Schutz bestand. Das sei ein Widerspruch in sich. Also müssten die Schäfer selbst investieren.

Schlaflose Nächte drohen

Sollte der Wolf sich in der Region tatsächlich niederlassen, wie es nach den neuerlichen Sichtungen bei Reichelsheim und in Lautertal wahrscheinlich sei, „dann werden voraussichtlich viele Schäfer ihre Arbeit niederlegen“, vermutet Matthias Michel. Sie hätten kein Interesse an einer reinen finanziellen Entschädigung, sondern es gehe ihnen um ihre Tiere und den emotionalen Bezug dazu. Die Tierhalter fürchteten schlaflose Nächte, da es keine Sicherheit dafür gebe, dass der Wolf nicht ihre Schafe reiße.

Das Geld vom Land sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein. „Das Land Hessen hat in keiner Weise mitgeteilt, nach welchen Kriterien die Entschädigungen geleistet werden“, kritisiert der Nebenerwerbs-Schäfer.

„Als Kreis sind wir artenschutzrechtlich verpflichtet, den Landesvorgaben zu folgen“, sagte dagegen Umweltdezernent Krug. Und die besagten, dass der Wolf nicht bejagt werden dürfe. Krug sieht genau deswegen den Wolf im Kreis Bergstraße fehl am Platz. Es gebe nicht genügend Rückzugsräume, wo das Raubtier ungestört und ohne Einfluss auf die Menschen zu nehmen, leben könne. In höhergelegenen Lagen der Alpen und in Osteuropa sei dies eher möglich.

„Kommt der Wolf, dann bringt er auch viele Veränderungen mit sich“, befürchtet der Kreisbeigeordnete – insbesondere für die Weidetierhalter. „Wer den Wolf will, muss für entsprechenden Schutz sorgen.“ Das Land tue da nicht genug. Insofern sei zu befürchten, dass viele Schäfer die Tierhaltung aufgäben, was „ein nachhaltiger Schaden für den Umwelt- und Naturschutz“ sei. Denn ihre Arbeit auf diesem Gebiet wird Krug zufolge häufig unterschätzt. Sollten die Weidetierhalter ihre Arbeit niederlegen, „dann wäre der Verlust für den Umwelt- und Naturschutz größer als der Gewinn für den Artenschutz durch die Wiederansiedlung eines Wolfs“, stellte er klar. „Viele Tierhalter pflegen und hegen Flächen, die sonst niemand so pflegen kann und wird. Es droht daher Verbuschung an vielen Stellen“, so Krug weiter. tm/red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 19.06.2020