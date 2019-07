Schafjagd im Reichenbacher Oberdorf

Reichenbach.Sechs Rhönschafe sind am Wochenende in Reichenbach ausgebrochen. Mehr als 24 Stunden benötigten die Eigentümer, um die Jungtiere wieder einzufangen. Dabei rannten die Tiere durch Gärten im Oberdorf und wären in einem Fall beinahe durch die Terrassentür in eine Wohnung eingedrungen.

Georg Essinger, der schon seit Jahrzehnten die hornlosen Schafe aufzieht, verschloss nach eigenen Angaben

...