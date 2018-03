Anzeige

Reichenbach.Gerda und Karl Scharschmidt sind seit 60 Jahren verheiratet. Das Paar aus dem Eck feierte am gestrigen Donnerstag die diamantene Hochzeit.

Karl Scharschmidt („Eck-Karl“) stammt aus Reichenbach, wurde am 22. Juni 1934 in dem Haus geboren, in dem er auch heute noch mit seiner Familie lebt. 1958 heiratete er Gerda Hechler aus Elmshausen. Das Paar bekam insgesamt sechs Kinder und freut sich heute auch über zehn Enkelkinder.

Karl Scharschmidt ist gelernter Zimmermann. Bereits kurz nach seiner Lehrzeit nahm er aber eine Stelle in der Pappenfabrik Tempel in Elmshausen an. Dort ging er nach 43 Arbeitsjahren 1997 in den Ruhestand.