Scherz oder Verkaufsangebot?

Reichenbach.Ist der im Jahr 1980 von der Belegschaft der Firma Destag aus Stein „gebackene“ Kuchen, der auf dem Europaplatz in Reichenbach an der Straße „Auf der Steinaue“ steht, verkauft worden und wartet auf seinen sicher nicht einfachen Abtransport? Oder will ein Unbekannter mit dieser Aktion auf die in den politischen Gremien geführte Diskussion um die geplante Bebauung des Grundstücks aufmerksam zu machen?

Sicher ist, dass am Sockel ein Aufkleber mit der Aufschrift „VERkauft“ angebracht wurde. Mit etwas Fantasie könnte man den Anfangsbuchstaben auch als ein großes W lesen und damit in der Aufschrift ein Verkaufsangebot sehen. fred/Bild: fred

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 07.09.2020