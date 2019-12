Schiedsleute gesucht

Lautertal.Die Gemeinde Lautertal muss im Frühjahr neue Schiedsleute benennen. Der Gemeindevorstand rief daher die Fraktionen auf, Vorschläge einzureichen. Bisher sind Helga Dohme und Albrecht Kaffenberger Schiedsleute in Lautertal. Das Schiedsgericht soll private Streitigkeiten unterhalb der Ebene der Amtsgerichte im gegenseitigen Einvernehmen klären und damit zur Vermeidung von Prozessen beitragen.

Zuschuss für Sportverein

Der TSV Reichenbach bekommt von der Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von bis zu 5000 Euro für die Sanierung des Dachs der Turnhalle im Brandauer Klinger in Reichenbach. Ein Antrag des Vereins wurde von allen Fraktionen unterstützt. Die Sanierung kostet nach Vereinsangaben 50 000 Euro. Der Zuschuss bemisst sich an der Zehn-Prozent-Regel für Investitionen durch die Vereine, die bereits in der Vergangenheit angewendet wurde.

Straßensanierung zurückgestellt

Die Glattbacher Straße in Breitenwiesen wird vorerst nicht saniert. Der Gemeindevorstand habe die Arbeiten zurückgestellt, berichtete Bürgermeister Andreas Heun auf Anfrage der LBL. Ebenfalls werde zunächst die Hutzelstraße bei Staffel nicht saniert.

Grund sei die auf Betreiben der CDU beschlossene Erstellung eines Katasters über die Gemeindestraßen. Der Gemeindevorstand habe sich darauf verständigt, dies abzuwarten, sagte Heun. tm

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.12.2019