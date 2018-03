Schiefe Pflastersteine sorgen für Ärger

Anzeige

Die Bauabschnitte 3 (Grundschule bis Sackgasse) und 4 (Sackgasse bis Rathaus) wurden besichtigt, außerdem der gerade laufende zweiten Bauabschnitt, der von der Walkmühle bis zur Grundschule reicht. Die Arbeiten hier begannen Ende Januar und sollen bis Mai abgeschlossen sein. Auch hier greift eine halbseitige Sperrung, die bei Anliegern und Pendlern eine Menge Geduld erfordert.

Im dritten Abschnitt fehlen noch ein Zaun an der Lauter und taktile Orientierungshilfen für sehbehinderte Menschen. Eine weitere Vollsperrung wird es wohl in den Sommerferien geben. Bürgermeister Andreas Heun hofft, dass die Blockade nur etwa vier Wochen dauern wird.

Die Sanierung umfasst insgesamt neun Bauabschnitte und zieht sich noch bis Anfang 2020 hin. Nach Elmshausen ist dann Gadernheim an der Reihe.

Angesichts der prominenten Maßnahme und der lebendigen Debatte bezeichnete es Tobias Pöselt (SPD) als schade, dass nicht mehr Bürger zur öffentlichen Sitzung erschienen waren. „Leider sind viele Kritiker heute nicht anwesend“, so der ehemalige Ortsvorsteher. Ein Dialog über Pressemitteilungen und Leserbriefe führe in der Sache kaum weiter. Das sieht Bürgermeister Heun ebenso: Probleme sollten offen und transparent diskutiert werden. Was passiert, wenn dies nicht passiert, erlebe die Gemeinde gerade auf die allerschmerzlichste Art.

Die finanziellen Probleme Lautertals seien über Jahre hinweg nicht angegangen und verschleppt worden. Weil es keine Haushaltsabschlüsse gab, habe die Gemeindevertretung nicht gegensteuern können. Sonst wären die Steuern vermutlich schon 2013 deutlich angestiegen. Man habe bewusst mit Negativergebnissen gearbeitet, das „beste“ Ergebnis war ein Minus von etwa 860 000 Euro im Jahr 2016.

Das aufgelaufene Defizit belaufe sich auf zirka 12,3 Millionen Euro. „Das ist fast ein gesamter Jahresetat“, so der Bürgermeister.

„Riesenchance“ Hessenkasse

Hauptgrund für die Misere sei, dass die wesentlichen Abschlüsse der Jahre von 2012 bis 2016 erst 2017 erstellt wurden. „Ein Lotteriespiel“, so Heun. Auf diese Weise habe die Gemeinde viele Jahre verloren, um ihren Haushalt in Ordnung zu bringen. Jetzt müsse Lautertal einen harten Konsolidierungskurs fahren, so Andreas Heun.

Das Landesentschuldungsprogramm Hessenkasse sei eine „Riesenchance“ für die Gemeinde, aus den roten Zahlen herauszukommen. Die Normalisierung der erhöhten Grundsteuer habe in den kommenden Jahren oberste Priorität. „Bis dahin darf es keine Tabus geben.“

Auch der Ortsbeirat will sparen helfen. Am Ende des Jahres wollen die Mitglieder ihre Sitzungsgelder, knapp 320 Euro, für lokale Maßnahmen spenden. „Auch Kleingeld zählt“, so ein Ortsbeiratsmitglied.

Mehr noch: Indem die Gemeinde Arbeiten über ehrenamtliche Helfer abwickelt, zum Beispiel das Schmücken des Weihnachtsbaums, könnten laut Sabine Fischer jährlich zwischen 2500 und 3000 Euro eingespart werden. Mit vier Ja- und zwei Neinstimmen sprach man sich außerdem dafür aus, zu prüfen, ob die öffentlichen Parkplätze an der Buchwaldstraße – außer jenen für den Kindergarten – vermietet werden können, um die Kasse aufzubessern.

Jetzt hofft das Gremium, dass außer den Sanierungsstaus (Lautertalhalle, Kinderbetreuungseinrichtungen) keine weiteren teuren Überraschungen ins Haus stehen. Sabine Fischer: „Lautertal gleicht einem Auto mit versteckten Mängeln.“

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 03.03.2018