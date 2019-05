Schifffahrt bei strahlender Sonne und guter Laune

Gadernheim.38 Landfrauen aus Gadernheim sind jüngst mit dem Bus zu einem Tagesausflug nach Oberwesel aufgebrochen, inklusive Schifffahrt auf dem Rhein. In Oberwesel angekommen hatte das Schiff eine Stunde Verspätung. Einige der Ausflügler machten es sich bei strahlendem Sonnenschein am Rhein gemütlich, andere erkundeten die Gegend und wieder andere gingen Richtung Stadt.

Gegen 13 Uhr trafen sich uns alle wieder am Anleger. Auf dem Schiff ergatterten die Landfrauen Plätze im Außenbereich genossen die Fahrt bis Bingen. Die geplante Freizeit dort fiel wegen der Verspätung zwar etwas kleiner aus. Es blieb aber eine gute halbe Stunde, um das zu Rheinufer genießen, mit Rosengarten und Blick auf Rüdesheim mit dem Niederwalddenkmal.

Zum Abschluss ging es nach Büdesheim in ein Weingut. Dort wurde geschlemmt und der ein oder andere Wein verköstigt und auch in Flaschen mit heim genommen. Gegen 21 Uhr kamen die Landfrauen wieder in Gadernheim an. red

