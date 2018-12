Schirme für alle Wetterlagen

Elmshausen.Dem Heppenheimer Nikolaus (Wolfgang Blank) war der Weg ins Lautertal nicht zu weit, um Geschenke an die fleißigen Wanderer des TSV Elmshausen zu überbringen. In launigen Worten ließ der Mann in Rot zunächst das abgelaufene Wanderjahr Revue passieren und wusste dabei auch über einige besondere Ereignisse zu berichten.

Einen Schirm für alle Wetterlagen, so der Weißbärtige, gab es für die

...