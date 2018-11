Schlange stehen für Fastnachtskarten

Reichenbach.Schon lange vor 11.11 Uhr bildeten sich am 11. 11. lange Schlangen vor den Verkaufstischen des Reichenbacher Kerwevereins (RKV) und des Frauenchors Reichenbach. Am vergangenen Sonntag wurden erstmals Karten für die närrischen Sitzungen im nächsten Jahr angeboten.

Die Elferratssitzungen des RKV im Gasthaus Zur Traube sind am Samstag, 23. Februar, sowie am Freitag, 1. März, und am Samstag, 2. März. Beginn ist jeweils um 19.11 Uhr. Der Frauenchor Reichenbach lädt zur Weiberfastnacht für Donnerstag, 28. Februar, unter dem Motto „Fit for Fun“ ab 18 Uhr an gleicher Stelle ein. Als Gäste sind nur Frauen zugelassen. Nachdem die Fastnachtskampagne mit der Polonäse Blankenese eröffnet worden war, ging der Run auf die Karten los.

Weitere Karten können zu den Öffnungszeiten im Gasthaus Zur Traube erworben werden. koe/Bild: koe

